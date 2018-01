Holger Stanislawski erweitert als Fußball-Experte das Angebot der SPORTreportage. Im Wechsel mit Simon Rolfes und Hanno Balitsch bereitet der Hamburger die Szenen der Bundesligaspiele von Freitag und Samstag auf.



Stanislawski bringen Fußballfans in erster Linie mit dem FC St. Pauli in Verbindung. Zwischen 1993 und 2011 war der gebürtige Hamburger für den Kiezklub aktiv. Zuerst als Spieler, dann als sportlicher Leiter und schließlich als Trainer. Nach weiteren Trainerstationen bei der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln verließ Stanislawski die Fußball-Bühne im Sommer 2013. Derzeit leitet er ein Einkaufscenter in Hamburg.



In der SPORTreportage wirft Stanislawski an der Seite der Moderatoren Anna Kraft, Rudi Cerne und Norbert König einen fachmännischen Analyse-Blick auf das Spieltags-Geschehen: "Ich freue mich, in dieser Traditionssendung mitwirken zu dürfen und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sich die SPORTreportage weiterentwickelt", so der Ex-Coach.