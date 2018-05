Braunschweig folgt dem FCK in Liga drei

Entsetzen bei Eintracht nach dem 3:2 für Kiel Quelle: dpa

Nach einem skandalumwitterten Saisonfinale müssen die Auer um den Verbleib in der 2.Liga zittern. Die Sachsen rutschten am 34. und letzten Spieltag durch ein 0:1 (0:0) bei Darmstadt 98 auf den Relegationsplatz 16. Während Bundesliga-Absteiger Darmstadt zum elften Mal nacheinander ungeschlagen blieb und den freien Fall in die Drittklassigkeit verhinderte, muss Aue den Abstieg in den beiden Relegations-Partien gegen den Drittliga-Dritten Karlsruher SC am 18. und 22. Mai (jeweils um 18.15 Uhr, live im ZDF) abwenden.