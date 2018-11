Die Minuten-Verwalter haben alles im Griff ...

Die Minuten-Verwalter sind ziemlich aufgeregt heute morgen. Rund ein halbes Dutzend von ihnen eilt durch die mit weichem Teppich ausgelegten Flure des Nobelhotels gleich neben dem Central Park in Manhattan. Robert Redford und Jane Fonda haben sich hier an diesem Septembervormittag im zwölften Stock eingefunden, noch sind sie nicht zu sehen, sie sitzen in einem der vielen von Netflix angemieteten Räume, denn bei dem Online-Stream-Dienst erscheint in Kürze der Film „Our Souls At Night“. Jetzt müssen Redford und Fonda, die Hauptdarsteller, Werbung dafür machen, sie geben ein Interview nach dem anderen, jeweils wenige Minuten lang, an amerikanische Sender, australische, belgische, deutsche. Alles ist durchgetaktet, minutiös im Wortsinn, je nach Größe und Bedeutung des Senders gibt es mehr oder weniger Minuten. Das ZDF hat zehn bekommen, jeweils, also zehn Redford-Minuten und zehn Fonda-Minuten, was für Hollywood-Maßstäbe geradezu unanständig viel ist, am Anfang war von fünf Minuten die Rede, von beiden zusammen.