Das Geschäft mit den Stars

Kristin Foellmer ist seit 1996 als Producerin/Stringerin in Washington - erst für die Deutsche Welle und seit 2006 für das ZDF. Sie arbeitet dort mit einer souveränen Mischung aus Erfahrung und Leidenschaft im ZDF-Studio – mit besten Kontakten in die Kultur-Szene, mit denen sie das Doku-Projekt unermüdlich vorantrieb, von der Met in New York bis hin zu jungen Nachwuchsstars.