America is America

Wir waren in Nevada, etwa eine Stunde nördlich von Reno im Wüstenstädtchen Gerlach. In dieser Gegend spielt der neue Roman von Willy Vlautin, dem Autor der schönsten Balladen des heutigen Westens. Er war in Reno aufgewachsen und hatte uns vorgewarnt, dass wir bestimmt einige ganz besondere Typen dort treffen würden. Die begegneten uns nun in Gestalt dreier Ladies, die feierten, dass sie sich vor genau 70 Jahren in der dritten Klasse kennengelernt hatten, beim Frühstück bei Bruno's, dem einzigen Café weit und breit.