Trotzig in Trumperica

New York im April, Trump ist 100 Tage im Amt. An der Metropolitan Opera reden alle über den Präsidenten, der Amerika groß machen will - und die Kultur klein. Geld soll sie jedenfalls keins mehr aus Washington bekommen, das wird für die Verteidigung gebraucht, zu der auch die Mauer nach Mexiko gehört. "Sie wird ein Vermögen kosten und ja nichts nützen" regt sich Plácido Domingo auf. Der elegante Star-Tenor aus Spanien ist in Mexiko aufgewachsen. "Ein Tag in Amerika ohne Mexikaner ist überhaupt nicht vorstellbar!"