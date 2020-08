Templin und die Flüchtlinge

Fünf Jahre haben die beiden Autorinnen den Ort Templin und seine Einwohner begleitet. Herausgekommen ist ein Film, der die Geschichte einer Kleinstadt erzählt, die versucht, “es zu schaffen”. Es ist die Geschichte des Bürgermeisters, der zeigen möchte, wie Integration gelingen kann – und dabei immer wieder an seine Grenzen stößt. Des pensionierten Polizisten, der um die Sicherheit besorgt ist – und Angst hat vor rechtsextremen Übergriffen. Der Lehrerin, die für ihre neuen Schüler*innen Wege am Schulamt vorbei geht – und nicht weiß, ob sie richtig handelt. Des Sozialarbeiters, der für die Flüchtlingsunterkunft verantwortlich ist – und sie am liebsten schließen würde. Des jungen Afghanen, der die Stadt verlässt, um Arbeit zu finden – und bis heute nicht weiß, ob er in Deutschland bleiben darf. Oder die der Unternehmerin, die auf neue Arbeitskräfte hofft – und frustriert aufgibt.