DNK-Entsprechenserklärung:Bereich "Prozessmanagement"

Die Teilnehmenden der Community melden sich in wenigen Schritten online bei ZDFmitreden an und erhalten per E-Mail neben den wöchentlichen Umfragen einen monatlichen Newsletter, der über die aktuellsten Befragungsergebnisse und deren Weiterverwertung in den Redaktionen des ZDF informiert. So kann die Community unkompliziert an Entscheidungsprozessen im ZDF beteiligt werden: Von der Entscheidung für einen neuen Sendungstitel über gewünschte Themenschwerpunkte in Informationssendungen bis hin zu Feedback zu Vorschaubildern bei YouTube-Videos des ZDF – die Bandbreite der Befragungsthemen ist vielfältig. Die hohe Antwortquote der ZDFmitreden-Community zu den einzelnen Befragungen lässt auf die hohe intrinsische Motivation der Teilnehmer und Teilnehmerinnen schließen, dem ZDF dabei zu helfen, noch besser zu werden.