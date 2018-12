Verbraucher | Volle Kanne - 100. Geburtstag von Helmut Schmidt

Am 23. Dezember wäre Helmut Schmidt 100 Jahre alt geworden. 2015 starb er in seinem Reihenhaus in Hamburg-Langenhorn, fünf Jahre nach seiner Frau Loki. Der Altbundeskanzler der SPD hat die deutsche Politik geprägt wie kaum ein anderer.