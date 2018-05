Mit dem Smartphone in die Abo-Falle

„Außerdem kann man die Forderung gegenüber dem Mobilfunkanbieter bestreiten“, erklärt Thomas Bradler. Da die Abokosten mit allen anderen Posten auf der Rechnung ausgewiesen wurden, sollten Betroffene die komplette Mobilfunkrechnung zurückbuchen und nur den um die strittigen Posten bereinigten Betrag überweisen. Wichtig ist es, die Rechnung immer genau zu prüfen. Meist handelt es sich bei den unrechtmäßigen Posten um kleine Beträge, die in der Gesamtsumme nicht sofort auffallen. „Zudem sollte man das Abo beim Anbieter stoppen, um zu vermeiden, dass dieses in Zukunft wieder auf der Rechnung auftaucht“, so Bradler.