Wenn Albträume häufig wiederkehren

In rund der Hälfte aller Albträume flüchten die Schlafenden vor jemandem, manche sterben in ihrem Traum oder erleiden schwere Verletzungen, andere stürzen ins Bodenlose. Die bedrohlichen Figuren sind in der Regel menschlicher Natur. Tiere oder Fantasiewesen wie Hexen und Monster tauchen seltener auf. Meist sind die Angreifer oder Verfolger männliche Unbekannte. Kommen solche Angstträume regelmäßig vor, also mehr als zwölfmal innerhalb eines halben Jahres, und stellen sie eine starke seelische sowie körperliche Belastung mit Angstzuständen und Abgeschlagenheit auch tagsüber dar, dann sprechen Mediziner von einer Albtraumstörung.