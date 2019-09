Seit 2007 gibt es einen Rechtsanspruch auf die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Ziel der SAPV ist es, die Selbstbestimmung und Lebensqualität schwerkranker Patienten so gut wie möglich zu erhalten, bestenfalls im eigenen Zuhause. Doch auch in Pflegeeinrichtungen und Hospizen gilt dieser Anspruch. Krankenhausaufenthalte sollen größtenteils vermieden werden. In Deutschland gibt es 292 eingetragene SAPV-Teams. Dazu kommen 46 Teams speziell für Kinder und Jugendliche.