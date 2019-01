Reisen an Weihnachten

Die Bahn rechnet dieses Jahr wieder mit einem stark erhöhten Passagieraufkommen, sodass es in den Zügen eng werden kann. Am besten reist man mit kleinem Gepäck und verschickt Geschenke im Vorfeld. Manchmal lohnt sich auch eine Fahrt in der ersten Klasse, die sei nicht immer wesentlich teurer, unter Umständen aber deutlich bequemer.



Laut Thomas Müther vom ADAC sind keine Warnstreiks zu erwarten. Von Zugreisen am Freitag und Samstag wird eher abgeraten. Das Ausweichen auf weniger beliebte Zugstrecken und Züge kann eine Alternative sein, wenn man unbedingt an diesen Tagen verreisen muss. Die App der Deutschen Bahn zeigt an, wenn Züge sich der vollen Auslastung der Sitzplätze nähern. In jedem Fall lohnt sich eine Sitzplatzreservierung.