Immergrüner Balkon mal anders

Der botanische Name Leucothoe stammt aus der griechischen Mythologie. Leucothoe ist dort eine sterbliche Prinzessin, die sich in Apollo verliebte. Ihr Vater prüfte ihre Liebe und begrub sie lebend. Apollo rettete Leucothoe, indem er sie in eine Pflanze verwandelte, die noch immer vor lauter Liebe errötet. Aufgrund der neuen rot gefärbten Triebe, die wie kleine Flammen aussehen, wird die Traubenheide in Asien auch „Lagerfeuer-Pflanze” genannt.