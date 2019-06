Anti-Aging-Küche

1. Obst, Gemüse, Pilze und Kräuter frisch einkaufen – maximal einen Tag gezielt lagern. Bio-Produkte bevorzugen.



2. Fleisch spielt eine untergeordnete Rolle. Kleine Mengen in Top-Qualität sind ratsam. Rotes Fleisch nur in Ausnahmefällen zubereiten. Bio-Fleisch ist optimal.



3. Fisch ebenfalls ohne Dominanz in mäßigen Mengen – Heringe dabei nicht übersehen. Auf Nachhaltigkeit achten.



4. Gesäuerte, fettarme Milchprodukte für die Zubereitung oder als kleine Mahlzeiten verwenden – Glasbehältnisse dem Kunststoff vorziehen!



5. Kohlenhydrate durch Gemüse in jeglicher Form, Hülsenfrüchte, Pilze und Obst abdecken. Komplexe Kohlenhydrate wie Reis, Nudeln, Kartoffeln und Brot nur in ausgewählter Form wie Dinkel, Buchweizen, Roggen und Vollkorn verwenden.