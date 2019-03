Im September 2016 trat eine Sonderversammlung der UN in New York zusammen, um über die weltweit wachsende Antibiotika-Resistenz zu debattieren. Erst drei Mal seit ihrer Gründung hatten sich die Vereinten Nationen auf gemeinsame Leitlinien im Gesundheitswesen verständigt. Doch die Vertreter der Weltgemeinschaft platzieren das Thema mittlerweile ganz oben auf der Agenda – denn Experten prognostizieren, dass sich die Zahl der Todesopfer durch Antibiotika-resistente Keime bis 2050 verzehnfachen könnte. Wenn nichts unternommen wird, könnten diese Erreger jedes Jahr zehn Millionen Menschen töten, Antibiotika-Resistenz wäre die weltweite Todesursache Nr. 1.



Es wird nach Gründen geforscht, wie etwa der massenhafte Einsatz von Antibiotika in der Tiermast, wodurch resistente Keime unkontrolliert in die Umwelt gelangen. Noch weitreichender ist die Verbreitung Multiresistenter Keime in Krankenhäusern. Fortwährend ziehen sich aber namhafte Unternehmen aus der Antibiotika-Forschung zurück, weil immense Entwicklungskosten und zunehmende Resistenzen auch bei neuen Antibiotika ihr Geschäft unkalkulierbar machen. Riskant in so einer Zeit des Umbruchs, denn die Antibiotika-Resistenz wird immer mehr zur globalen Herausforderung.