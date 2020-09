Antiviren-Software im Test

„Abofallen können lauern, wenn man im Netz den Vertrag abschließt. Deshalb raten wir auch zum Kauf im Handel. Das ist zudem meist günstiger“, rät Marcus Pitsch. Zudem muss meist einer Endbenutzer-Lizenzvereinbarung zugestimmt werden. Die Rechtsexperten von Stiftung Warentest haben in zehn Verträgen Verstöße gegen geltendes Recht gefunden, wie Vereinbarungen in Englisch. „Da gibt es Verbesserungsbedarf“, so der Experte. „GData glänzt als einziger Anbieter mit mängelfreien Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien. Der Anbieter Norton zum Beispiel kündigt in seiner Datenschutzrichtlinie an, dass er Kundendaten auswertet“, ergänzt er.