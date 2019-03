Verbraucher | Volle Kanne - Faszination Apnoetauchen

Tom Sietas ist der erfolgreichste deutsche Apnoetaucher. Er ist mehrfacher Weltmeister und Deutscher Meister und realisierte unzählige Weltrekorde in allen drei Pooldisziplinen. Bei Volle Kanne erklärt er, was ihn an dem Sport fasziniert.