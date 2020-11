Altersarmut: Arbeiten im Rentenalter

Jeder sechste Rentner ist in Deutschland armutsgefährdet. Journalist Sebastian Galle berichtet darüber, was es für Menschen bedeutet, wenn ihr Geld im Alter nicht ausreicht, obwohl sie viele Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben.

7 min 7 min 10.11.2020 10.11.2020 Video verfügbar bis 10.11.2021 Video herunterladen