Arm trotz Arbeit

Menschen, die von einem Job nicht leben können, gibt es zunehmend. Als Gründe nennt Rechtsanwalt Markus Tönjann die gestiegenen Lebenskosten in Ballungszentren und den niedrigen Grundlohn. Zudem kehren Mütter nach längeren Auszeiten häufig nur in Teilzeit in das Berufsleben zurück und können sich die Kosten für die Kinderbetreuung ohne einen Zusatzjob nicht leisten.