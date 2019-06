Spareribs aus dem Ofen

In dem auf 80 Grad vorgeheizten Backofen circa 30 Minuten angehen lassen. Danach herausnehmen, Unterseite mit der Mischung einstreichen, wieder in den Ofen schieben und circa 2,5 Stunden bei 80 Grad fertiggaren (am besten einen Temperaturmesser verwenden – wenn die Kerntemperatur von 65 Grad erreicht ist, ist die Garzeit perfekt).



Spitzkohl in feine Streifen schneiden, leicht ansalzen und etwas durchkneten. Speckwürfel, braunen Zucker, Obstessig, Öl, Kümmel zugeben, gut vermengen und in einer Schüssel anrichten. Die Spareribs in eine Pfanne auf Rosmarinbett legen, Kirschtomatenrispen kurz in heißem Öl anbraten, mit anrichten, Spareribs mit Chiliflocken bestreuen.