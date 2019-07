Armin Roßmeiers Astronauten-Menü

Zutaten für vier Portionen

400 g Rinderfiletspitzen, in Streifen

80 g Bauchspeckwürfel

120 g Karotten, in Würfeln

120 g Brokkoli, in Röschen zerteilt

120 g geschälte Kartoffeln, in Würfeln

3 EL Olivenöl

1/4 l Kalbsfond (leicht gebunden)

Thymian

Salz, Pfeffer



Zubereitung (circa 15 Minuten)

Öl erhitzen, Speckwürfel zugeben, anbraten. Filetspitzen zugeben, erneut anbraten, mit Kalbsfond ablöschen, auf den Biss gegarte Brokkoliröschen, Karotten- und Kartoffelwürfel zugeben, durchschwenken und dezent mit Thymian, Salz und Pfeffer abschmecken.