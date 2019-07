Auf dem "Pokémon Go"-Fest in Dortmund

Vor genau drei Jahren wurde Pokémon Go in Deutschland veröffentlicht. Noch immer hat das Handyspiel viele Fans. Derzeit treffen sie sich in Dortmund. "Volle Kanne"-Reporter Mitja Rybienski hat sich dort umgesehen.

Beitragslänge: 5 min Datum: 05.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.07.2020