Fahren in der dunklen Jahreszeit

In Gebieten, in denen es nur selten glatt wird, trotzen viele Autofahrer dem Wetter und ersetzen ihre Sommerreifen nicht durch Winterreifen. Kay P. Rodegra erklärt, dass es zwar keine allgemeine Winterreifenpflicht gebe, es aber trotzdem nicht ratsam sei, im Winter bei sonnigem Wetter mit Sommerreifen zu fahren. Die Gummimischung unterscheidet sich, weshalb Sommerreifen bei Kälte nicht so gut greifen wie Winterreifen. Bei winterlichen Straßenverhältnissen, also bei Schnee, Eis oder Eisregen, ist es Pflicht, das Fahrzeug mit Winterreifen auszustatten. Wer sich nicht daran hält, riskiert ein Bußgeld sowie einen Punkt in Flensburg.