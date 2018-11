Babka mit Schokolade

Die Milchmischung mit den Knethaken der Küchenmaschine oder des Handmixers in die Mehlmischung einarbeiten. Die Butter dazugeben und den Teig vier Minuten gut durchkneten, bis er weich und elastisch ist. Dann auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche einige Minuten mit den Händen durchkneten. Die Schüssel mit einem Teelöffel weicher Butter ausstreichen und den Teig darin ein bis zwei Stunden zugedeckt gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Der Teig kann auch ber Nacht im Kühlschrank gehen, sollte vor der Weiterverarbeitung aber auf Zimmertemperatur gebracht werden.



Für die Füllung Butter, Zucker, Kakao, Eiweiß und Salz cremig aufschlagen. Die Backform einbuttern und mit Backpapier auslegen. Den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche leicht niederboxen und zu einem Rechteck von 40 mal 50 Zentimetern ausrollen. Die Füllung gleichmäßig darauf verstreichen und mit Halwa und Schokolade bestreuen. Den Teig von der Längsseite her fest aufrollen, die Enden der Rolle verbinden und ineinander drücken. Den Teigring mehrmals verdrehen, in die Backform legen und zugedeckt nochmals eine Stunde gehen lassen.