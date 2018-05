Babys erster Zahnarztbesuch

Im Milchgebiss wird eine Kinderzahnpasta empfohlen. Im ersten Lebensjahr bekommen in Deutschland alle Kinder Vitamin D. Je nachdem, ob das Vitamin D mit Fluor oder ohne gegeben wird, muss man sich für eine Zahnpasta mit oder ohne Fluor entscheiden. Diese Information findet sich auf der Zahnpasta-Rückseite. Die genormte Fluoridmenge in Kinderzahnpasta beträgt 500 ppm (parts per million). Ist das Baby noch klein, reicht ein Hauch von Zahnpasta. Die Menge der Zahnpasta wächst mit – man kann sich gut an der Größe des kleinen Fingers des Kindes orientieren, Manche Zahnbürsten haben auch eine entsprechende Markierung.