Bärlauchsuppe mit Rauchforellenklößchen

Gewaschenen Bärlauch grob zerkleinern, ebenso die Kartoffel, beides mit der Sahne vermengen und mit dem Pürierstab pürieren. Schalotten in Öl glasig dünsten, Mehl zugeben, kurz angehen lassen und mit der Brühe aufgießen, kurz köcheln lassen, das Bärlauch-Kartoffelpüree zugeben, gut verrühren und leicht sämig einköcheln.



Forellenfilets in kleine Würfel schneiden und mit der Kartoffelkloßmasse und dem Dill vermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und in wallendes Salzwasser oder besser Brühe geben. Dort vier bis fünf Minuten ziehen lassen, bis die Klößchen gar sind.



Dann die Suppe mit dem Sauerrahm verfeinern und mit Salz und Pfeffer abschmecken, Klößchen zur Suppe geben und Suppe sofort servieren.



Dieses Gericht ist lacto-pescetarisch.



Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.