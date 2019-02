Die Makkaroni halbgar kochen und diese direkt mit kaltem Wasser abkühlen. Dann das Brötchen in eine Schüssel mit Wasser zum Einweichen legen. Wenn das Brötchen komplett durchgeweicht ist, es gut ausdrücken. Die Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Auch den Cheddar-Käse in circa fünf mal fünf Millimeter große Würfel schneiden. In eine große Schüssel Rindergehacktes, Ei, Senf, Salz, Pfeffer, Zwiebeln, ausgedrücktes Brötchen und Cheddar geben. Die Zutaten werden nun alle miteinander gleichmäßig vermengt. Abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen. Ein Netz aus Bacon flechten und darauf die Hackmasse erst einmal flächig darauflegen. Dann die gekochten Makkaroni der Länge nach in die Masse legen und aus der Masse einen ‚Leib‘ formen. Der Bacon wird nun komplett umschlossen über die Baked Beef Bomb gelegt und etwas angedrückt. Jetzt kann die geformte Baked Beef Bomb auf das Buchenholzbrett gelegt werden.