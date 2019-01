Fast jede dritte Bank erhöht Gebühren für Privatkunden

Das Girokonto kann vom Kunden jederzeit formlos schriftlich oder in der Filiale vor Ort kostenlos gekündigt werden. Ein Wechsel zu einer günstigeren Bank ist deshalb jederzeit möglich. Allerdings kann die Bank in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Kündigungsfrist vorsehen. Diese darf aber nicht länger als einen Monat betragen. Tipp: Das neue und das alte Girokonto sollte ohnehin mindestens zwei Monate parallel geführt werden, da so sichergestellt werden kann, dass Daueraufträge und Lastschriften reibungslos funktionieren. Letztere müssen vom Kunden selbst geändert werden. Manche Banken bieten auch einen Wechselservice an.