Verbraucher | Volle Kanne - Besuch im Geschmackszentrum Ost

In ihrem Laden in Oberhausen bieten Jörg und Heike Frühauf Produkte an, die man "tief im Westen" eigentlich nicht vermuten würde: Die Regale sind gefüllt mit Ost-Produkten und Erinnerungen an die Kindheit in der DDR.