Bezahlbare HIV-Prophylaxe

Wie funktioniert die HIV-Prophylaxe per Pille?

Das Medikament wirkt gegen HIV wie in einer Therapie. Der Unterschied zur Therapie ist aber, dass es bereits verabreicht wird, bevor Viren ins Blut oder in den Körper gelangen. Wenn doch welche ins Blut gelangen, wirken die Medikamente gegen die ankommenden Viren. Da diese sich nicht mehr vermehren können, wird eine Infektion verhindert. Studien zufolge soll das Medikament bei regelmäßiger Einnahme sehr wirksam vor einer HIV-Infektion schützen.