Urlaub für Bildung

In der Regel bezahlt der Arbeitnehmer die Schulungskosten selbst. Handelt es sich um eine berufliche Fortbildung, die vielleicht auch im Interesse des Betriebes liegt, kann es sich lohnen, beim Chef nachzufragen. Insbesondere berufliche Weiterbildungen können steuerlich abgesetzt werden. Wenn es öffentliche Zuschüsse gibt, weiß das in der Regel auch der Weiterbildungsanbieter. "In Nordrhein-Westfalen etwa gibt es den sogenannten Bildungsscheck. Hier müssen die Anspruchsvoraussetzungen geklärt werden. Ich finde einen gewissen Eigenbeitrag nicht verkehrt - dem Grundsatz zufolge, was nichts kostet, ist auch nichts wert“, so Wichmann.