Binge-Eating bedeutet übersetzt so viel wie Ess-Gelage. Der Begriff bezeichnet eine Essstörung, bei der Betroffene unter zwanghaften und unkontrollierbaren Essattacken leiden. Sie schlingen alles in sich hinein, was sie zu fassen bekommen – unabhängig von jedem Hungergefühl. Typischerweise essen Binge-Eater dann sehr kalorienreiche und süße Nahrungsmittel. Ein Problem: Bei einer solchen Essattacke werden häufig mehr Kalorien zu sich genommen als der gesamte Tagesbedarf des Betroffenen umfasst.