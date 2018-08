Blauer Brief für die Schule

Die Belastungen und Anforderungen an Lehrer wachsen zunehmend: Inklusion, soziale Probleme und große Klassen. Lehrer müssen sich immer häufiger um andere Aufgaben kümmern und der eigentliche Unterricht wird zur Nebensache. Die Situation zu entspannen – keine einfache Aufgabe, es fehlt massiv an Lehrpersonal. „Die Geburtenrate liegt mit derzeit 1,5 Kindern je Frau so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr“, erklärt Peter Silbernagel. Die Zahl der Schüler sei über Jahre hinweg gesunken und im Zuge dessen wurden viele Stellen abgebaut. Nun werden wieder viele Lehrkräfte benötigt, doch in den Hochschulen werden bei weitem noch nicht so viele Lehrer ausgebildet, wie benötigt werden.