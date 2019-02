Blinddarmentzündung ohne OP?

Immer wieder taucht in den Schlagzeilen auf, dass eine Blinddarmentzündung auch mit Antibiotika behandelt werden und Kindern somit die Operation erspart bleiben könnte. Studien aus Skandinavien haben sich mit dieser konservativen, medikamentösen Behandlungsmethode beschäftigt. Untersucht wurden 50 Kinder in zwei Gruppen – die Hälfte wurde mit Antibiotika therapiert, die andere Hälfte operiert. Zunächst zeigten sich teilweise auch bei der konservativen Therapie Behandlungserfolge, so war sie in mehr als der Hälfte der Fälle erfolgreich. Eine Ende 2018 veröffentlichte Kontrollstudie nach fünf Jahren brachte allerdings das Ergebnis, dass knapp 40 Prozent der mit Antibiotika therapierten Kinder, bei denen die Blinddarmentzündung zunächst abklang, in der Folge dann doch noch operiert werden mussten. Ein Großteil von ihnen sogar im ersten Jahr nach der konservativen Therapie.