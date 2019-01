Blutdruck richtig messen und deuten

Aktuell empfehlen viele Experten aber, die Werte straffer zu definieren und schon ab Werten über 120 zu 80 Bluthochdruck in Betracht zu ziehen. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Einschätzung vieler Kardiologen, den Blutdruck immer individuell in Bezug zur gesamten körperlichen Verfassung eines Menschen zu betrachten und die Werte auch so zu interpretieren.