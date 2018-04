Borreliose und FSME: So schützen Sie sich vor Zecken

Zecken, die das FSME-Virus übertragen, kamen bislang hauptsächlich in südlicheren Regionen Deutschlands vor. Einige Forscher sehen jetzt Hinweise auf eine Ausbreitung der tückischen Krankheit FSME in den Norden Deutschlands. Zwar traten die weitaus meisten Erkrankungsfälle (85 Prozent) im Jahr 2017 in Süddeutschland auf, jedoch habe es in letzter Zeit in einigen Regionen Deutschlands Einzelfälle von FSME gegeben, in denen die Krankheit vorher nicht bekannt war. Allerdings könne man jetzt noch nicht vorhersagen, ob sich die Krankheit in all diesen Regionen nachhaltig etablieren wird, so das Robert Koch-Institut (RKI).