Wie ein Herzinfarkt: Broken-Heart-Syndrom

Die Beschwerden sind fatalerweise nicht von einem Herzinfarkt zu unterscheiden. Das Broken-Heart-Syndrom geht mit einem plötzlich auftretenden „Vernichtungsschmerz“ in der Brust einher. Weitere klassische Symptome sind Luftnot, Flüssigkeit in der Lunge, Schweißausbruch, Übelkeit und in einigen Fällen sogar Bewusstseinsverlust. In der Regel ist wie bei einem Herzinfarkt der im Blut gemessene Troponinwert deutlich erhöht.