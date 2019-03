Burger auf Knoblauchtoast

Fein gehackten Knoblauch in heißem Olivenöl angehen lassen, Toastscheiben mit einlegen, von beiden Seiten anrösten lassen. Burger in heißem Olivenöl beidseitig anbraten, Thymiansträußchen zum Aromatisieren hinzugeben, zur Seite stellen, durchziehen lassen. Eier gut verschlagen, in eine erhitzte Pfanne mit etwas Olivenöl einlaufen lassen, mit wenig Hitze garen lassen, Krabben daraufsetzen, mit Dill und Chilifäden garnieren.