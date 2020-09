Der perfekte Cappuccino

„Grundsätzlich lässt sich die Milch am besten mit einer Lanze von einer Espresso-Kaffeemaschine aufschäumen. Andere Aufschäumer funktionieren natürlich auch, jedoch bleibt die Milch nicht so elastisch, was für das ‚Gießen‘ bestimmter Motive nachteilig ist“, so der Barista. Die Milch wird direkt nach dem Aufschäumen in den Espresso gegossen. Je nach Gießtechnik kann man verschiedene Muster in den Cappuccino zaubern. Diese Technik nennt sich „Latte Art“.