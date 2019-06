Ein Schuljahr in Brasilien, Folge 7

Im Sommer 2018 brach die Schülerin Carina aus Langenfeld nach Brasilien auf, um dort ein Schuljahr zu verbringen. So langsam neigt sich ihr Aufenthalt in Teresina dem Ende zu. Eins ist jetzt schon klar: Die Zeit in Südamerika hat ihr Leben verändert.

Beitragslänge: 3 min Datum: 27.06.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.06.2020