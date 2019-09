Spülmittel selbst gemacht

Bio-Zitronen in kleine Stücke schneiden und anschließend pürieren oder mit einem Mixer zu einem groben Brei zerkleinern. Die zerkleinerten Bio-Zitronen und alle weiteren Zutaten (Bio-Apfelessig, Speisesalz und Wasser) in einen Kochtopf geben. Den Brei etwa 10 bis 15 Minuten zugedeckt bei kleiner Hitze köcheln lassen. Spülmittel durch ein Küchensieb passieren. Die aufgefangene und abgekühlte Flüssigkeit in Gläser oder Flaschen füllen.