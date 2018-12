Chiliente aus dem Wok

Hokkaidokürbis in Würfel geschnitten, Schalotten geschält und halbiert, Frühlingszwiebeln in Röllchen geschnitten, Chinamorcheln in Stücke geschnitten, Chilischoten in Röllchen geschnitten – alles Gemüse im Wok in heißem Sesamöl anbraten.



Entenscheiben am oberen Teil vom Wok-Innenrand mit angehen lassen, mit dem Gemüse vermengen, geröstete Cashewkerne, fein geschnittenen Ingwer, gerösteten Sesam zufügen, süße Chilisauce, Sojasauce, Sambal manis zugeben, unterheben und mit Limettensaft verfeinern. In tiefem Teller anrichten und mit Chilifäden garnieren.