Unsichtbare Hörprothese

Am Universitätsklinikum in Halle wurde eine neue Operationstechnik entwickelt, die das nun möglich macht. Zunächst wird die harte Kapsel der Gehörschnecke, entgegen der klassischen Methode, operativ entfernt. Wichtig ist aber dabei, dass der Bereich, in dem die Hörnervenzellen sitzen, erhalten bleibt.



Danach wird der Tumor komplett entfernt und die Cochlea-Implantat-Elektrode um den verbliebenen Stumpf der Gehörschnecke mit den Hörnervenzellen platziert. Anschließend wird die Kapsel der Hörschnecke rekonstruiert, das heißt, mit körpereigenem Material ausgefüllt. 30 Patienten wurden so bisher mit einem Cochlea-Implantat erfolgreich versorgt.