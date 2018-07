Chronische Verschlüsse im Herz

Beim Herzinfarkt gilt heute die Behandlung über einen Herzkatheter mit Wiedereröffnung des Verschlusses als Mittel der Wahl. Dabei schieben die Ärzte über die Leiste oder das Handgelenk einen kleinen Schlauch bis in die Herzkranzgefäße vor. Nach der Gabe von Kontrastmittel röntgen sie und identifizieren so die Engstelle. Sie lässt sich dann mit einem Ballon aufdehnen. Anschließend wird ein kleines Metallgeflecht (Stent) an dieser Stelle eingesetzt, damit sich das Gefäß nicht erneut verengt. Bei chronischen Verschlüssen gestaltet sich diese Therapie deutlich schwieriger, weil herkömmliche Instrumente kaum in die harten Ablagerungen hineinkommen oder Schaden anrichten können. Seit einiger Zeit gibt es aber feine Katheter, die die Wiedereröffnung auch bei CTO möglich machen. In Frage kommt das Verfahren bei gesicherter Durchblutungsstörung des Herzens oder Beschwerden von Seiten des Patienten. Hat er aber bereits einen Infarkt erlitten, bei dem viel Gewebe abgestorben ist, eignet sich die Methode nicht. Denn abgestorbenes Gewebe kann sich nicht mehr erholen.