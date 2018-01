Französisches Dessert: Clafoutis

Den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Das Mehl mit der Vanille in eine Schüssel geben und mit einem Löffel eine Mulde formen. Eier aufschlagen und in die Mulde geben. Mit einem Schneebesen erst verquirlen, dann nach und nach das Mehl unterarbeiten, sodass ein zähflüssiger Teig entsteht. Die Milch portionsweise dazugeben, dabei den Teig immer wieder glatt rühren. Der Teig wird sehr flüssig und erinnert an Pfannkuchenteig.