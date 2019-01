Couscous-Gemüse-Salat mit Tofu und Ajvar

Couscous mit kochender, abgeschmeckter Gemüsebrühe übergießen, circa sieben bis zehn Minuten quellen lassen. Tofuscheiben mit klein geschnittenem Zitronenthymian, Ingwerpulver, Kardamom und gemahlenem Kreuzkümmel würzen.



Egerlinge säubern und in Scheiben schneiden. Zucchini in Stücke zerteilen. Von der Staudensellerie die Fäden abziehen und sie ebenfalls in Stücke schneiden. Rote und gelbe Paprikaschote entkernen, säubern und in Blättchen zerteilen. Frühlingszwiebel in Röllchen schneiden. Das Gemüse in heißem Olivenöl angehen lassen und leicht würzen.



Couscous mit Olivenöl, Zitronensaft und klein geschnittenem Koriander gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen und in einem tiefen Teller anrichten. Tofuscheiben im heißen Olivenöl beidseitig blond braten, kleines Häubchen Ajvar daraufsetzen und auf den vorbereiteten Salat verteilen. Zum Schluss mit Zitronenthymiansträußchen garnieren.