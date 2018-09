Farbenrausch mit Dahlien und Herbstastern

Die Dahlienknollen müssen vor den strengen Frösten im Winter geschützt werden. Aber: „Warten Sie ruhig die ersten Fröste ab. Dahlien sollten so lang wie möglich im Beet bleiben, denn so haben die Pflanzen mehr Zeit, die wertvollen Nährstoffe in ihre Knollen einzulagern“, erklärt die Gartenexpertin. „Die oberirdischen Teile sterben bereits bei leichten Nachtfrösten ab, die Knollen hingegen sind deutlich robuster.“

Vor der Einlagerung sollte die Knolle als erstes untersucht werden. Gibt es weiche oder gar faulige Stellen, ist es ratsam diese abzuschneiden und mit Holz- oder Grillkohle zu desinfizieren. Daraufhin werden die Knollen in einer Kiste mit Sand oder leicht feuchtem Laub im Keller eingelagert. „Früher nahm man hierfür Torf – das sollte man allerdings aus Klimaschutzgründen und zur Schonung der Moore nicht mehr tun“, so Anja Koenzen. Bei sehr feuchten Kellern können Holzwolle und Holzhäcksel verwendet werden.