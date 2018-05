Beim Anlegen von Mailkonten, Apps oder Accounts, muss man den Datenschutzbestimmungen zustimmen. Will man nun einen Service weiternutzen, muss man auch den neuen Bestimmungen wieder zustimmen. „Aber es ist quasi wie bei einer Bank, wenn die ihre AGBs ändert, habe ich auch ein Sonderkündigungsrecht. Wenn ich also nicht einverstanden bin, kann ich meinen Vertrag kündigen. Doch in diesem Fall werden die eigenen Daten ja sicherer. Der Verbraucher kann sich also weitestgehend freuen – er muss nur damit rechnen, in nächster Zeit viele Nachrichten über die Änderung der Datenschutzbestimmungen zu erhalten“, so Herr.