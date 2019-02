Dauerhaft rauchfrei

Grundsätzlich sei es eine gute Idee, in den ersten Wochen heikle Situationen, die wieder zum Rauchen verführen könnten, zu meiden und beispielsweise lieber ins Kino zu gehen statt in die Kneipe. Die Expertin weiß: Man muss sich klarmachen, warum man eigentlich aufhören will – denn das stärke die Motivation und sei der erste Schritt in ein rauchfreies Leben.